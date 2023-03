Grave infortunio sul lavoro a Burago, soccorso un 26enne in codice rosso

Grave infortunio sul lavoro. Per cause ancora da accertare un ragazzo di 26 anni in un’azienda di Burago in via Ampere si è fatto male mercoledì sera 22 marzo poco dopo le 19 e immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Grave infortunio sul lavoro e l’interventi dei sanitari

Sul posto si sono portati in codice rosso un’ambulanza dei Volontari di Vimercate e un’auto medica, oltre a una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Monza secondo quanto riportato dal sito di Areu (Agenzia Regionale delle Emergenze e Urgenze) . L’uomo è stato poi trasferito all‘ospedale San Gerardo di Monza.