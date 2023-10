Incidente sulla Grigna: precipita durante l’escursione, muore Giorgio Mariani di Lissone

È Giorgio Mariani, lissonese di 68 anni, l’uomo che mercoledì 25 ottobre ha perso la vita dopo essere precipitato nella zona della Grotta dell’Acqua Bianca, in Grigna, a Rongio nel territorio del Comune di Mandello del Lario.

Incidente sulla Grigna: era conosciuto in città

Conosciuto in città dove è nato e cresciuto insieme ai suoi tanti fratelli, alcuni dei quali hanno attività storica legata al mondo della cartoleria, era un ex dipendente Enel dopo aver lavorato come falegname per qualche tempo.

Il dramma che sconvolge Lissone – una città già ferita in settimana per la scomparsa a 43 anni di Federico Lissoni, figlio del presidente onorario dello Sport Club Mobili – si è registrato nella mattinata di mercoledì quando, intorno alle 11, è stato allertato il Soccorso Alpino.

Incidente sulla Grigna: i soccorsi mobilitati alle 11 di mercoledì 25 ottobre

Sul posto anche i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Secondo quanto reso noto dal Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia – Cnsas, una squadra era pronta a partire nella piazzola del centro del Bione, a supporto delle operazioni e dell’elisoccorso di Bergamo di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza. Un’altra squadra del Cnsas intanto era salita verso il luogo dell’intervento. Nel frattempo, l’équipe dell’elisoccorso è arrivata sul posto. Il medico purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso; dopo le autorizzazioni necessarie, la salma dell’uomo è stata trasportata a valle.