Incidente sulla A4 tra due camion e un’auto: un ferito grave, traffico in tilt

Un ferito grave in codice rosso all’ospedale San Gerardo e traffico in tilt per l’intero pomeriggio sull’autostrada A4 e sulla viabilità locale fino a Monza a causa di un incidente tra due camion e un’auto nel tratto compreso tra il bivio con la A52 Tangenziale nord e con la A51 Tangenziale est di Milano verso Brescia.

Incidente sulla A4 tra due camion e un’auto: un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata

È successo all’altezza di Agrate Brianza, uno dei mezzi pesanti intraversandosi aveva occupato l’intera carreggiata.

Incidente sulla A4 tra due camion e un’auto: i vigili del fuoco da Monza e Lissone

L’allarme è scattato intorno alle 13.45, sul posto due ambulanze e l’elisoccorso, i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno provveduto al soccorso delle persone coinvolte e alla messa in sicurezza del luogo dell’incidente. Intervenute l’autopompa della sede di Monza e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

Incidente sulla A4 tra due camion e un’auto: strada riaperta poco prima delle 17

Il tratto di autostrada è stato riaperto poco prima delle 16.45, otto i chilometri di coda registrati in direzione di Brescia. Ripercussioni fino alla Statale 36 con code a Monza in direzione Milano.