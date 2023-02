Intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza lunedì 20 febbraio in prima mattinata lungo la autostrada A4 in direzione Venezia, all’altezza della stazione di servizio Brianza Sud, tra Agrate e Cavenago per un incidente stradale. Sul posto sono state inviate l’autopompa della sede centrale di Monza, quella del distaccamento di Vimercate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.