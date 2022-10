Incidente stradale a Seveso all’alba, grave un uomo di 77 anni trasportato a Niguarda

Incidente stradale tra due auto con un uomo di 77 anni – secondo quanto riportato dalla Agenzia emergenza urgenza – in gravi condizioni e trasportato in codice rosso all’ospedale di Milano Niguarda sabato 1 ottobre nel primissimo mattino a Seveso, in corso Isonzo. Nel violento scontro, sulla cui dinamica e cause sono al lavoro i carabinieri, ad avere la peggio è stato l’anziano soccorso da personale paramedico inviato sul posto dal 118 su un’ambulanza e un’automedica.

Incidente stradale a Seveso, un 77enne soccorso in codice rosso

Dopo una prima stabilizzazione sul posto il 77enne è stato caricato sull’ambulanza che si è diretta a sirene spiegate verso l’ospedale milanese.