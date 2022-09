Statale 36, incidente a Giussano: perde il controllo e sbatte contro il new jersey

È stata soccorsa e trasportata in ospedale a Monza in codice giallo la giovane coinvolta in un incidente nella serata di sabato 10 settembre all’uscita di Giussano della Statale 36, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, la diciannovenne avrebbe fatto tutto da sola: unica coinvolta, poco dopo le 19.30 avrebbe perso il controllo dell’auto andando a impattare frontalmente contro il new jersey.

Incidente a Giussano: su una corsia fino alle 21

Sul posto la polizia stradale e ambulanza. Per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza la carreggiata è stata anche temporaneamente chiusa, poi fino alle 21 il traffico ha marciato su una sola corsia.