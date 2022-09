Incidente tra due auto a Villasanta, una si ribalta: conducente liberato dai vigili del fuoco

Incidente stradale con un’auto ribaltata e intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo, dove era rimasto incastrato, lunedì 26 settembre in mattinata a Villasanta.

Incidente a Villasanta, intervenuti anche carabinieri e polizia locale

Nello scontro, avvenuto attorno alle 10 in via Ada Negri, sono rimaste coinvolte due vetture una delle quali si è ribaltata su un fianco. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute insieme a Polizia locale e Carabinieri, per ricostruire l’accaduto, oltre che personale paramedico inviato dal 118, hanno soccorso il conducente della vettura che a seguito del sinistro era rimasto all’interno dell’abitacolo. Da quanto appreso da Areu, Agenzia emergenza urgenza, che ha inviato sul luogo del sinistro un’ambulanza e un’automedica, nessuno sarebbe rimasto ferito.