Incendio nella notte in un ristorante di Seveso, dispiegamento di mezzi dei vigili del fuoco

Un violento incendio, le cui cause sono ancora al vaglio, è scoppiato nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 ottobre in una attività di ristorazione di Seveso, in via Mezzera.

L’intervento dei vigili del fuoco a Seveso (foto Vigili del fuoco Monza e Brianza)

Incendio in un ristorante di Seveso: vigili del fuoco e funzionario sul posto

A darne notizia sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza. L’allarme è scattato attorno alle 4.30: sul posto dalla centrale operativa di Monza sono state inviate squadre con numerosi mezzi, due autopompe, una autobotte, un’autoscala, un carro ventilazione. A supervisionare le operazioni, presente anche il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco provinciali.