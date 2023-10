Bovisio Masciago: vigili del fuoco al lavoro da due giorni per spegnere l’incendio

Le dimensioni dell’incendio di Bovisio Masciago di sabato 28 ottobre hanno imposto lavoro straordinario al comando dei vigili del fuoco di Monza: domenica 29 sono ancora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai del rogo che ha devastato il capannone da mille metri quadri.

L’incendio a Ghezzi cucine di Bovisio

Bovisio Masciago: lo spiegamento di forze per l’incendio

In due giorni il comando della Brianza ha impiegato circa 60 vigili del fuoco e ha alternato sul posto 20 mezzi tra autopompe, autoscale e autobotti. Il comando prevede di proseguire ancora per tutta la giornata di domenica e nel caso, i focolai non fossero ancora esauriti, di proseguire il lavoro. Le fiamme sono divampate in via Bonaparte in un capannone della Ghezzi cucine intorno alle 16 di sabato.