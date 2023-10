Bovisio: scoppia l’incendio in un capannone, grande spiegamento di forze

Scoppia un incendio in un capannone per la lavorazione del legno in via Bonaparte a Bovisio Masciago. Il rogo si è verificato sabato pomeriggio 28 ottobre verso le 16 e sul posto si sono portate tre ambulanze e un’ auto medica in codice rosso.

Bovisio: scoppia l’incendio e i pompieri con dieci mezzi

Per limitare i danni sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza con un’ autoscala, un carro soccorso, tre autopompe e tre botti; un autopompa e una botte giunte dal Comando di Milano, oltre a una pattuglia dei carabinieri.