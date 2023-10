Albiate: auto in fiamme in strada, timori per un contatore del gas

Vigili del fuoco ad Albiate lunedì mattina per l’incendio di un’auto ferma davanti a un’abitazione. È successo intorno alle 11 in via Gorizia all’incrocio con via Piave sul posto gli equipaggi da Lissone con l’autobotte e da Seregno con l’autopompa.

Albiate: auto in fiamme in strada, sul posto i vigili del fuoco da Lissone e Seregno

Oltre alle fiamme che hanno avvolto il veicolo, l’attenzione dei soccorsi è stata rivolta a un contatore del gas poco distante. L’autobotte per prima in posto ha iniziato le operazioni di spegnimento poi seguita da mezzo di Seregno. Alla fine il contatore non sembra aver riportato danni, bruciata invece la siepe privata.