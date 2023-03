Incendio di un tetto a Ponte di Triuggio, allarme dato dai residenti e dagli automobilisti di passaggio

Nonostante il celere intervento dei vigili del fuoco, arrivati con ben cinque squadre, il fuoco ha interessato una vasta porzione del tetto di una palazzina di due piani di via Biffi nella frazione Ponte di Triuggio, sabato 4 marzo. A scatenate il rogo sarebbe stato un problema alla canna fumaria dell’edificio. L’allarme è scattato attorno alle 18 con diverse chiamate al 115 da parte dei residenti e degli automobilisti di passaggio allarmati dal fumo molto intenso. Sul posto si sono portate due autopompe da Carate e Seregno, una autoscala da Carate, un carro soccorso e una autobotte da Vimercate.

Incendio tetto a Ponte di Triuggio, sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco

I residenti sono stati fatti temporaneamente evacuare e la strada è percorribile a senso unico alternato per consentire l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto rinunciare alla autoscala, inutilizzabile nella strada piuttosto stretta e optare per scale italiane. Per avere ragione del rogo sarà necessario scoprire parte del tetto. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa in via precauzionale e una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Seregno.