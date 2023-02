Cesano: a fuoco la stanza dell’hotel, un uomo rintracciato e soccorso sulla Milano-Meda

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Desio dopo che domenica sera 26 febbraio attorno alle 23 hanno raggiunto e soccorso un 40enne, che camminava lungo la superstrada Milano-Meda. L’uomo, arrivato dalla Francia in giornata, sempre secondo quanto riferito dall’Arma avrebbe preso una stanza al Hotel dei Giovi, lungo la superstrada, e, per cause al vaglio, nella camera sarebbe scoppiato un incendio che ha provocato anche l’intervento dei vigili del fuoco. Proprio il rogo sarebbe stato il motivo che avrebbe portato il 40enne, “che ha riportato bruciature alle braccia“, dicono ancora i carabinieri, ad allontanarsi, spaventato, lungo la Milano-Meda.

I carabinieri e l’ambulanza sulla Milano- Meda

Cesano: il 40enne portato all’ospedale Niguarda in codice giallo

L’uomo è stato soccorso da personale inviato dal 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e un’automedica, e portato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Il rogo nella stanza dell’hotel è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco che si sono presentati con più mezzi, (Autopompa e Atrid da Desio, autopompa e carro soccorso da Seregno, autoscala da Monza, autobotte e modulo antincendio da Bovisio).