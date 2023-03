Besana in Brianza: incendio di un tetto a Calò, residenti in strada

L’intervento rapido delle squadre di vigili del fuoco di Carate Brianza, arrivate in posto per prime con autopompa e autoscala, ha evitato che l’incendio di un tetto che giovedì sera ha spaventato i residenti di via Santi Vitale e Agricola della frazione Calò di Besana in Brianza avesse conseguenze peggiori.

Besana in Brianza: incendio di un tetto a Calò, nessun ferito

È successo intorno alle 20 del 2 marzo. L’incendio è rimasto circoscritto alla canna fumaria e alla porzione di tetto immediatamente antistante. Dopo aver messo in sicurezza il tetto e verificato la situzione anche con la termocamera, i residenti della via che avevano seguito le operazioni dalla strada hanno potuto fare rientro nelle abitazioni. Non si sono registrati feriti né intossicati.

Besana in Brianza: incendio di un tetto a Calò, i soccorsi

Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Seregno, l’autopompa e l’autoscala del distaccamento di Carate Brianza e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno volontari. In supporto l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano e i carabinieri.