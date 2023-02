Incendio nel parco delle Groane: mobilitazione a Misinto, brucia sottobosco

Grande mobilitazione di uomini e mezzi nel parco delle Groane tra Misinto e Cogliate per un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di sabato 18 febbraio. Nella zona di cascina Sant’Andrea, sotto i tralicci già teatro quasi ogni anno di violenti incendi, sono state inviate le autobotti del distaccamento di Carate Brianza, di Bovisio e di Lazzate, l’autopompa di Lazzate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

Incendio nel parco delle Groane: vigili del fuoco e Aib del parco

Le squadre in posto si sono messe al lavoro con il personale antincendio boschivo del parco delle Groane. A fuoco una ampia porzione di sottobosco, quantificata in 4 ettari.

Incendio nel parco delle Groane: in azione l’elicottero, vigili del fuoco a piedi nella boscaglia

I primi soccorsi sono stati portati insieme all’elicottero della flotta regionale che nella stagione incendi boschivi fa base sul lago d’Iseo: il velivolo si è rifornito da una vasca montata in via Monte Bianco (chiusa al traffico fino alla intersezione con la provinciale) e ricaricata con le autobotti per risparmiare tempo.

L’intervento è poi continuato con le Campagnole nel bosco con i vigili del fuoco impegnati con soffiatori e pale per la bonifica che si annuncia lunga, anche per evitare nuovi focolai.

Incendio Groane

Incendio nel parco delle Groane: mobilitata anche la Protezione civile

In supporto alle squadre dei vigili del fuoco è arrivata la Protezione civile da tutto il circondario, dalle Groane, da Cabiate e dalla provincia di Como.

Presente anche il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, che si è offerto di realizzare una linea taglia fuoco di sicurezza.