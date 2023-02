Vigili del fuoco alla scuola di Costa Lambro: fumo nel locale bidelleria

Sirene a scuola lunedì pomeriggio. È successo nel plesso di via Montello 2 a Carate Brianza. Fortunatamente non ci sono state conseguenze anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sono, infatti, intervenute squadre da Seregno e Monza (un’autopompa da Seregno, una scala e un carro soccorso da Monza) alla scuola primaria per un principio di incendio.

Vigili del fuoco alla scuola di Costa Lambro: locale usato come deposito di carta e cartone

È accaduto nel pomeriggio di lunedì, all’interno del plesso della scuola elementare della frazione di Costa Lambro, che fa parte dell’Istituto comprensivo statale Gian Domenico Romagnosi. Oltre ai pompieri si sono recati sul posto anche i carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 perché, per cause ancora da chiarire, all’interno del locale bidelleria, utilizzato anche come deposito di carta e cartone, si è alzato del fumo.

Vigili del fuoco alla scuola di Costa Lambro: porta annerita, nessun ferito

Fortunatamente non ci sono state conseguenze sulle persone. Non sono stati, infatti, segnalati feriti o intossicati. Solo la porta del locale contenente materiale per la pulizia e la manutenzione dell’istituto è rimasta annerita a causa del fumo sprigionatosi ma nulla di più.