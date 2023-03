Giussano, incendio alla canna fumaria di una pizzeria a Robbiano

Intervento dei vigili del fuoco venerdì 3 marzo attorno alle 22.30 a Robbiano di Giussano per fare fronte all’incendio di una canna fumaria in acciaio di un locale pizzeria posta all’esterno di una palazzina, in piazza Marconi. Per consentire l’intervento delle squadre la piazza è stata temporaneamente chiusa alla circolazione. I residenti dell’edificio interessato hanno lasciato momentaneamente lo stabile.

Giussano: strada temporaneamente chiusa

Sul posto dalla centrale operativa di Monza sono state inviate due autopompe da Carate e Seregno insieme all’autoscala di Carate e il carro soccorso dei vigili del fuoco volontari di Seregno. Il rogo – dopo che è stato sottoposto a verifica con una termocamera anche il tetto dell’edificio – ha interessato la sola canna fumaria. L’allarme lanciato tempestivamente ha permesso un celere intervento dei vigili de fuoco che ha limitato i danni.