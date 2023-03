Brucia un camion che trasporta cartone, attimi di paura a Villasanta

Tanto spavento ma fortunatamente nessun ferito dopo l’incendio che giovedì 2 marzo a Villasanta ha avvolto e distrutto un mezzo commerciale che trasportava materiali di cartone.

Villasanta: in via Settembrini, l’uomo alla guida ha fatto in tempo ad accorgersi e ad accostare

L’incidente è accaduto in via Settembrini. Intorno alle 17.30 l’autista del mezzo si è accorto della fuoriuscita di fumo dal furgone. Ha immediatamente fermato il veicolo, è sceso e ha chiamato i soccorsi. Le fiamme, divampate probabilmente per un gusto meccanico a un componente del motore, hanno immediatamente avvolto l’intero camion e il cartone trasportato. In pochi istanti il rogo ha avvolto tutto il furgone. La colonna di fumo si è vista distintamente anche a Monza e Arcore.

Villasanta: un’ora circa di intervento, da chiarire le cause

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia locale di Villasanta e i vigili del fuoco del comando di Monza. In un’ora circa le fiamme sono state domate. Il mezzo si è fermato all’altezza del civico 10 di via Settembrini, nella zona industriale di Villasanta, lontano però dall’ingresso delle abitazioni.

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato all’innesco del rogo che ha completamente distrutto il camion e il carico di cartone. Per tutta la durata dell’intervento di spegnimento la strada è stata bloccata al traffico.

Villasanta: strada ripristinata nella mattinata di venerdì 3 marzo

Già nella mattinata di venerdì 3 marzo i tecnici del Comune hanno provveduto al ripristino della pavimentazione, danneggiata dalle altissime temperature, nel punto in cui il furgone è andato a fuoco.