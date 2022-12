Il più bel regalo di Natale è della Bcc Carate: consegnate 62 borse e premi studio

Sessantadue fra borse e premi di studio. La Banca di credito cooperativo di Carate Brianza riconosce il merito dei giovani studenti. I riconoscimenti sono stati consegnati sabato 10 dicembre in occasione della tradizionale festa di Natale nella tensostruttura de “Il Parco” a Carate Brianza. Le borse di studio pari a 1000 euro ciascuna state assegnate a quegli studenti con i requisiti previsti, conseguiti entro l’anno accademico 2021/2022, mentre 500 euro, per premio di studio, sono andati a chi ha conseguito la maturità, con voti dal 90 in su, nel passato anno scolastico.

I maturati ai quali è andato il premio studio Bcc Carate Brianza

Bcc Carate Brianza: “Sostegno al merito e ai sacrifici dei giovani”

Ha sottolineato l’importanza «del sostenere l’impegno, lo studio e anche la passione oltre ai sacrifici dei giovani» il presidente della Bcc Carate Brianza Ruggero Redaelli, che ha premiato uno a uno tutti i presenti, ricordando la vicinanza del «nostro istituto di credito al territorio, una banca nata ormai 120 anni fa dalla lungimiranza di giovani uomini, guidati don Costante Mattavelli, che hanno saputo avere coraggio, sognare e credere in grande proprio come io auguro a voi».

Bcc Carate Brianza: consegna di doni ai soci e ai figli di soci e dipendenti

Presente il consiglio di amministrazione e la direzione generale nella persona di Fabio Vergani oltre ai componenti del collegio sindacale della banca. Il pomeriggio è proseguito con la consegna dei doni ai soci e ai figli di soci e dipendenti. Prima della consegna dei regali, lo spettacolo dal titolo “La pozione magica del Natale” di Magic Bunny Show.