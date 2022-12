Video Carate Brianza, la festa di Natale della Bcc e gli studenti premiati

Ancora una volta la cerimonia di consegna delle borse di studio della Bcc Carate agli studenti meritevoli è stata l’occasione per un pomeriggio di festa e di magia per ragazzi e bambini e per le famiglie dei soci. Anche in occasione del Natale 2022 centinaia di brianzoli si sono radunati sotto la tensostruttura del parco di via Garibaldi per il conferimento di 42 borse di studio agli studenti che frequentano l’università nell’anno accademico in corso e 20 premi di studio ai giovani studenti delle scuole superiori che si diplomeranno nell’anno scolastico in corso. A fare gli onori di casa il presidente del cda Ruggero Redaelli che, in un caso, ha avuto una sorpresa. Una delle premiate è stata raggiunta telefonicamente in Belgio per lo scambio di auguri, per i saluti e i ringraziamenti di rito. In tutto 4.500 i pacchi regalo consegnati quest’anno ai soci e alle loro famiglie mentre il pomeriggio sotto il tendone si è chiuso con uno spettacolo per bambini che ha coinvolti i più piccoli e i genitori.