Il governatore Fontana a Brugherio: “Dal nuovo governo risposte per l’autonomia della Lombardia”

«Ci aspettiamo dal Governo risposte importanti per affrontare l’emergenza energetica e per l’attuazione dell’autonomia». Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha messo in fila le priorità del Carroccio ieri sera a Brugherio, sul palco della Festa provinciale del partito. Le elezioni del 25 settembre, ha affermato, costituiranno uno spartiacque e saranno importanti anche in vista delle regionali del 2023: «Sono convinto – ha spiegato – che i cittadini premieranno il centrodestra e che la Lega andrà bene in Brianza come in tutta la Lombardia: il nostro è l’unico partito coerente con le proprie idee e abbiamo sempre dimostrato di essere vicini alla gente». «Un buon risultato – ha aggiunto – sarà un ottimo viatico per le regionali». La sua ricandidatura, ha precisato, non è in discussione e dopo il voto del 25 settembre dovrebbe ricevere dagli alleati l’avallo formale: del rimpasto della sua giunta si occuperà a urne chiuse, quando si saprà quanti dei cinque assessori in corsa per il Parlamento verranno eletti.

Il governatore Fontana a Brugherio: “Energia, l’Europa deve intervenire”

La crisi energetica con le bollette stratosferiche che rischiano di portare allo stremo tante famiglie e costringere molte imprese a chiudere continuerà a essere una priorità per mesi: «Ho iniziato a chiedere al Governo di agire fino dal 26 settembre 2021 – ha affermato Fontana – non possiamo permettere che la gente continui a soffrire e che l’economia rimanga bloccata. L’Europa deve intervenire fissando un tetto massimo ai costi» mentre l’esecutivo italiano dovrebbe essere disponibile a uno scostamento di bilancio perché «dobbiamo spendere tutto il necessario ora per evitare di spenderlo in cassaintegrazione tra qualche mese».

Fontana a Brugherio: “Riaprire il capitolo autonomia per la Lombardia”

Per la prima volta negli ultimi dieci anni, ha continuato il presidente lombardo, in autunno si insedierà un governo «eletto dagli italiani» che potrebbe riaprire il capitolo autonomia per alcune regioni tra cui la Lombardia: «Matteo Salvini – ha assicurato – l’ha posta come condizione per l’alleanza di centrodestra. Non è un tentativo egoistico del Nord, è prevista dalla Costituzione e non toglierebbe un soldo al resto del Paese: chiediamo allo Stato di girarci quanto spende per erogare i servizi» per poter gestire le risorse in modo diretto risparmiando sui costi.

Alla festa della Lega di Brugherio atteso Matteo Salvini

Sul palco, accanto a Fontana, sono saliti il segretario nazionale della Lega Fabrizio Cecchetti, il commissario brianzolo Andrea Villa, il presidente della Provincia Luca Santambrogio e il deputato monzese Paolo Grimoldi che nei giorni scorsi ha affidato a Facebook un amaro sfogo per essere stato ricandidato in una posizione che rende praticamente impossibile la sua rielezione alla Camera. Sabato 3 settembre, alle 20, è atteso a Brugherio Salvini.