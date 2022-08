Elezioni, Silvio Berlusconi candidato a Monza: l’intervista sul Cittadino di domani

Pedemontana, metropolitana M5, la Brianza. Sono temi al centro dell’intervista a Silvio Berlusconi sul Cittadino in edicola giovedì 1 settembre 2022 (anche digitale). Il leader di Forza Italia, e presidente dell’Ac Monza, è candidato alle elezioni politiche del 25 settembre nel collegio senatoriale di Monza.

Elezioni, Silvio Berlusconi candidato a Monza: l’impegno per l’autodromo

«Aver portato il Monza in serie A è stata per me forse la più bella delle soddisfazioni in ambito sportivo – ha raccontato al direttore Cristiano Puglisi – perché mai come stavolta ho sentito la passione di una città intera. Una città importante, già simbolo di altri sport, come l’automobilismo: e a questo proposito, voglio ricordare che dovremo seriamente impegnarci per modernizzare l’autodromo».

Elezioni, Silvio Berlusconi candidato a Monza: le infrastrutture, M5 e Pedemontana

La mancanza di infrastrutture invece è il motivo per cui “noi ci impegneremo, io mi impegnerò personalmente – con Fabrizio Sala candidato alla Camera – per favorire il completamento della Pedemontana e della metropolitana a Monza”.

