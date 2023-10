Il generale Vannacci presenta il suo libro a Concorezzo, coda polemica con Monza

Lunedì sera il Generale Roberto Vannacci sarà a Concorezzo, all’Hotel Residence di via Monza per presentare il suo libro “Il Mondo al Contrario”. La serata a ingresso libero per il pubblico, sarà allestita nella sala congressi dell’Hotel con inizio alle ore 20.30.

Il generale Vannacci presenta il suo libro a Concorezzo: lunedì sera

Ha trovato una location (a questo punto, quasi certamente) definitiva la serata dibattito organizzata dal giornale online Fahrheneit 2022, ma le polemiche con il Comune di Monza proseguono e potrebbero avere anche uno strascico giudiziario.

Il generale Vannacci presenta il suo libro a Concorezzo, gli organizzatori annunciano vie legali col Comune di Monza

I problemi sono sorti durante la ricerca della sala dove tenere la discussione, in Brianza: in un primo momento era stato annunciato il salone del Centro Civico San Rocco di Monza, che sarebbe stato negato dal Comune di Monza. Nei giorni passati, gli incaricati comunali avevano espresso stupore per l’annuncio del convegno senza che, a loro avviso, la richiesta di uso della sala di via Gabriele D’Annunzio fosse stata ancora inoltrata.

La direttrice della testata organizzatrice dell’evento con Vannacci, Fahrenheit 2022, Gloria Callarelli, annuncia che citerà per danni il Comune di Monza per la chiara discriminazione mostrata nei confronti del giornale e dell’iniziativa.

«Il motivo è chiaro – dice la direttrice – è un giornale controcorrente, non allineato che porta un autore evidentemente scomodo come Vannacci. Ho dato mandato mandato ai nostri legali di citare il Comune di Monza per danni responsabile di una grave violazione del diritto alla parola».