“Al momento non sono giunte ai nostri uffici richieste per la prenotazione il 16 ottobre della sala del centro civico di San Rocco per la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci“.

E’ la risposta dell’assessore comunale monzese alla Partecipazione Andreina Fumagalli a un‘interrogazione presentata dal consigliere comunale di LabMonza Lorenzo Spedo durante la seduta di consiglio comunale di lunedì 9 ottobre, a Monza.