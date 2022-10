I murales ecologici del liceo Valentini all’area di servizio Acinque di Monza

Forme e colori ai valori dell’ambiente della area di servizio di Acinque di viale Stucchi, a Monza, recentemente riqualificata, con i due murales realizzati da 42 studenti delle classi 2B e 4G del liceo artistico Nanni Valentini, coordinati dalle professoresse Claudia Mastrantonio e Fernanda Menendez. Un’idea nata a maggio proprio in occasione dell’inaugurazione dell’infrastruttura e diventata un ulteriore progetto dei tanti, di educazione ambientale, da tempo proposti da Acinque alle scuole dei territori serviti. Agli studenti il Gruppo ha proposto un percorso educativo partito da alcune nozioni e spunti di riflessione sui temi dell’ecodesign e della sostenibilità a tutto campo, offerti alle classi da Alessandro Garlandini – designer, ricercatore e educatore de il Vespaio di Milano.

Una fase di realizzazione dei murales (foto Fabrizio Radaelli)

Murales ecologici nell’area servizio Acinque, parlano le professoresse

I ragazzi della 2B e 4G hanno quindi lavorato ai bozzetti e alle diverse proposte per raccontare la loro visione del futuro e della sostenibilità sulle due pareti bianche a loro disposizione. “Le modifiche al soggetto scelto richieste dalla commissione di Acinque – dice la professoressa Claudia Mastrantonio della 2 B – sono state un’occasione di crescita per la classe che ha potuto comprendere l’importanza di approfondire la proposta”. “Le collaborazioni con enti esterni all’ambito scolastico sono sempre una sfida – afferma Fernanda Menendez della 4G – Nel caso di committenze concrete, come quella di Acinque, comporta in classe attività di brainstorming, ricerca, e progettazione che confluiscono nella proposta d’intervento. Il confronto con i compagni e con gli esterni è sempre un momento ricco e stimolante.”

Gli studenti del Valentini davanti al murale (foto Fabrizio Radaelli)

Murales ecologici nell’area servizio Acinque: sulle opere nebulizzata la vernice “mangia smog”

Le opere hanno richiesto 4 giorni di lavori e si sono concluse venerdì 21 ottobre con un tocco finale in linea con lo spirito green dell’intero progetto: è stata infatti nebulizzata sui dipinti la vernice certificata Fotosan, amichevolmente chiamata “mangia smog”, che attraverso un processo di fotocatalisi determina l’ossidazione e la disgregazione delle particelle inquinanti.

Murales ecologici nell’area servizio Acinque: “Impegnati a divulgare i valori della sostenibilità nelle scuole”

“I giovani e i giovanissimi – sottolinea Paolo Busnelli, vicepresidente Acinque – sono molto attenti alla questione ecologica. La sentono loro, com’è giusto che sia. Non sono soltanto i migliori testimonial ma i primi interpreti di una cultura ambientale completamente nuova, stabilmente al centro delle nostre attività”. “Il nostro Gruppo – afferma Iacopo Picate, amministratore delegato Acinque Innovazione – è impegnato a fondo nella divulgazione dei valori della sostenibilità nelle scuole con proposte educative in tutti i territori in cui operiamo volte a fornire ai ragazzi e agli insegnanti le informazioni e gli strumenti necessari per approfondire il tema del risparmio delle risorse, dei consumi consapevoli, dell’economia circolare”.

Murales ecologici nell’area servizio Acinque: “La nostra società è green”

I progetti per l’anno scolastico in corso sono stati avviati, oltre che a Monza, anche a Lecco, Sondrio, Como, Varese. “La nostra società – conclude Busnelli – è green nei fatti come dimostrano le iniziative messe a terra e proposte a Monza nel campo della mobilità elettrica, della cogenerazione, della smart city”.