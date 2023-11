I 20 anni di Brianzacque: la magia dell’acqua in Villa reale a Monza

Per due giorni in Villa Reale a Monza aleggerà “la sensibile magia dell’acqua”: l’incantesimo si concretizzerà il 14 e 15 dicembre in occasione degli eventi organizzati da Brianzacque per festeggiare i vent’anni di fondazione. Le celebrazioni, iniziate a giugno, culmineranno nell’appuntamento promosso nella reggia in cui si susseguiranno incontri con un centinaio di rappresentanti delle istituzioni, dell’impresa, della ricerca, del mondo dello spettacolo mentre nelle diverse sale saranno allestite performance artistiche e installazioni ispirate all’acqua.

I 20 anni di Brianzacque: l’idea “visionaria” del 14 e 15 dicembre

Il programma della manifestazione, che serberà qualche sorpresa, è stato illustrato martedì in Provincia: l’iniziativa, ha spiegato il presidente Enrico Boerci, nasce da un’idea visionaria come è stata quella dei sindaci brianzoli che vent’anni fa hanno creduto nel progetto di Brianzacque.

«Abbiamo le radici solidamente piantate nel passato – ha affermato – e lo sguardo proiettato nel futuro».

“La sensibile magia dell’acqua” è stata ideata da Alessia Galimberti, art director e componente del cda della società che gestisce il sistema idrico integrato: «Abbiamo pensato a un evento che mettesse in sinergia con l’acqua diversi mondi apparentemente distanti – ha precisato – rifletteremo sul rapporto che questo elemento vitale ha con il design, l’architettura, la moda, l’hospitality, lo sport, l’arte e la musica».

I 20 anni di Brianzacque: le opere di Gregorio Mancino, la performance di Andy

Durante la due giorni sarà distribuito un libro che raccoglie le considerazioni sull’acqua elaborate dai sindaci: agli ospiti sarà donata un’opera dell’artista Gregorio Mancino che raffigura una goccia e il cuore.

«Ogni tela è unica – ha raccontato l’autore – il battito dell’acqua è paragonabile a quello del cuore perché dà la vita».

Andy, cofondatore dei Bluvertigo, ha approfondito il rapporto tra arte e musica per proporre una performance in cui saranno coinvolti due acrobati: «Sono un artigiano della curiosità» ha detto illustrando il lavoro di preparazione al suo contributo.

I 20 anni di Brianzacque: chi ci sarà

La kermesse sarà inaugurata giovedì 14 dicembre alle 14.30 e alle 15 inizierà il primo dei talk in agenda sul tema “Acqua e design” seguito alle 16 dal confronto dedicato all’hospitality e alle 18 dal focus sulla moda. La prima giornata sarà chiusa alle 19 da uno scambio di osservazioni moderato da il direttore de il Cittadino Cristiano Puglisi a cui interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana, quello della Provincia Luca Santambrogio, i sindaci di Monza Paolo Pilotto e di Carate Luca Veggian.

Venerdì 15 dicembre i dibattiti inizieranno alle 10.15 con l’intervento del deputato di Forza Italia Fabrizio Sala e proseguiranno alle 10.30 con il talk dedicato all’architettura, alle 11.30 con quello sull’arte, alle 12.30 si parlerà di food e medicina, alle 15.30 di musica e cinema, alle 16.30 di sport.

I 20 anni di Brianzacque: come partecipare

Per partecipare agli eventi è necessario iscriversi sulla piattaforma Eventbrite. Le adesioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili.