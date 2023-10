Besana: via al cantiere di Brianzacque, il mercato non si ferma

È approdato a Besana in Brianza il maxi intervento di BrianzAcque cofinanziato con quasi 50 milioni del Pnrr per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza.

Besana: cantiere partito giovedì da piazza Cuozzi

Il cantiere è partito giovedì mattina. L’importate intervento prevede la sostituzione di una condotta ammalorata nel centro di Besana Capoluogo, con il duplice obiettivo di abbassare i volumi delle perdite l’acqua e di incrementarne l’affidabilità.

Ad essere coinvolte saranno piazza Cuzzi, piazza Umberto I e via Carlo Ferrario, aree dove ogni mercoledì si svolge il mercato comunale.

Secondo i calcoli messi a punto dal settore progettazione e pianificazione territoriale di BrianzAcque, i cantieri con scavo a cielo aperto, dureranno quattro mesi con un costo di 267mila euro.

Besana: «Disagi alla viabilità a fronte di investimento che contrasta la dispersione»

«Il Pnrr è un’occasione eccezionale per velocizzare un grande progetto di ristrutturazione degli acquedotti della Brianza – ha riferito il presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci – Queste attività, che comportano un qualche disagio ai cittadini, rappresentano un’assicurazione per il futuro in quanto, tagliando le perdite idriche e smartizzando il servizio, arrecheranno benefici sostanziali alla popolazione e al territorio».

«Per le nostre caratteristiche morfologiche abbiamo sofferto per la mancanza di acqua in passato – ha aggiunto il primo cittadino Emanuele Pozzoli – Quindi, riceviamo con favore questo investimento che contrasta la dispersione. Avremo qualche settimana di disagio nella viabilità, ma dovremo essere bravi a ricordarlo quando d’estate avremo la siccità ma l’acqua che scorre nei rubinetti».

Besana: la viabilità modificata per il cantiere in tre fasi

Proprio in considerazione della centralità della zona interessata dall’intervento, BrianzAcque si è interfacciata con la Polizia locale, con l’Ufficio Lavori pubblici e Suap al fine di concordare la gestione della viabilità.

Il cantiere verrà realizzato in tre distinte fasi. Nello specifico, la prima fase, partita giovedì, prevede la chiusura, con divieto di transito, di piazza Cuzzi, dove è unicamente consentito il transito pedonale (delimitando il marciapiede sul lato sinistro), provenendo da piazza Umberto, per consentire l’accesso alle attività commerciali presenti.

La seconda fase riguarderà piazza Umberto I, con divieto di accesso nella porzione destra, confinante la Basilica romana minore. Ma sarà comunque consentito l’ingresso in sagrestia. Il cantiere terminerà in via Ferrario dove il traffico sarà vietato sul lato destro, dalla piazza all’intersezione con via Verdi. Le lavorazioni verranno sospese tutti i mercoledì per consentire lo svolgimento del mercato in sicurezza, con parziale e temporanea delocalizzazione delle bancarelle.

A Besana, Seregno e Carate anche processo di distrettualizzazione e digitalizzazione

Dei ventuno comuni della Brianza Nord e Centro coinvolti nel progetto sostenuto con i fondi europei del Pnrr, Besana in Brianza con Seregno e Carate Brianza è una delle tre realtà dove, in parallelo all’attività di sostituzione reti, avanza spedito anche il processo di distrettualizzazione e di digitalizzazione. Un’attività che mira alla trasformazione degli acquedotti in “acquedotti intelligenti” con approcci innovativi e vantaggiosi per i processi aziendali e per le nuove tecnologie nel rapporto con i cittadini-consumatori.