Giussano: le bolle di sapone chiudono la festa dei 50 anni della Croce Bianca

Si è chiusa con uno spettacolo che ha ipnotizzato il pubblico la lunga stagione di festeggiamenti per i 50 anni della Croce Bianca di Giussano. Domenica grande successo per l’esibizione di bolle di sapone organizzata nel salone della parrocchia di Robbiano per i più piccoli. Entusiasti i bambini che sono rimasti per 45 minuti con gli occhi fissi sulle evoluzioni sul palco dello spettacolo “Le bolle dopo la tempesta”.

Giussano: la Croce Bianca ora passa alla vendita per Natale

Successo anche la vendita natalizia di panettoni, pandori e birre artigianali (del Birrificio Gaia di Carate Brianza) organizzata sempre da Croce Bianca. In questo caso altre occasioni per l’acquisto saranno nelle piazze l’8 dicembre al mattino in piazza della Chiesa a Verano Brianza, 11 e 18 dicembre per tutta la giornata ai mercatini di piazza Roma a Giussano.