Romba la festa del mezzo secolo di Croce Bianca di Giussano

Una grande giornata giornata di festa per il mezzo secolo della Croce Bianca di Giussano domenica 18 giugno. Iniziata con gli appuntamenti del mattino in centro anche con i ragazzi del centro Il Mosaico e proseguita, dopo il pranzo per le celebrazioni, con le sfilate sia nella città sia nelle frazioni giussanesi, accolti dal grande abbraccio dei cittadini vicini al lavoro dei tanti volontari dei soccorritori. E, eccellenza per eccellenza, tutto accompagnato dal rombo delle Ferrari dello storico club di Caprino Bergamasco.

Una giornata indimenticabile per volontari e personale della Croce che hanno sentito l’affetto di quanti li hanno circondati lungo le strade per tutto il corso delle iniziative: incluso lo storico volontario e presidente onorario Ambrogio Ballabio, tessera numero 1 della Croce e attivo da sempre, al sedile della Ferrari blu che apriva il corteo, così come Ruggero Cerizza, attuale comandante della Bianca giussanese, Giuseppe Caprotti, presidente di sezione.