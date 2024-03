Giussano: investita mentre attraversa, donna di 86 anni in ospedale

È stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo una donna di 86 anni investita a Giussano nel tardo pomeriggio di giovedì 7 marzo. È successo intorno alle 18.30 in viale Monza: un’auto che procedeva dal centro di Giussano in direzione di Verano Brianza ha colpito l’anziana mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Giussano: investita mentre attraversa, soccorsi attivati dalla donna al volante dell’auto

Da quanto si è appreso, l’auto procedeva a velocità non elevata ma l’urto è stato ugualmente violento.

La donna al volante ha immediatamente chiamato i soccorsi aiutata da alcuni passanti e da commercianti che sono sulla via. Sul posto i mezzi da Mariano e Cantù, due pattuglie della polizia locale di Giussano per rilevare l’incidente e una pattuglia dei carabinieri per gestire la viabilità.

Giussano: investita mentre attraversa, viale Monza chiuso per i soccorsi

La strada è stata chiusa in un primo momento per favorire i soccorsi, poi riaperta a senso unico alternato.

La donna è rimasta sempre cosciente.