Investito e ucciso sulla A4: la vittima era della provincia di Monza

Era della provincia di Monza l’uomo di 61 anni travolto e ucciso sull’autostrada A4, in provincia di Bergamo, nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo. Residente a Giussano, aveva lasciato l’auto in una piazzola di sosta per cause che saranno chiarite dalla polizia stradale di Seriate. E poi si era incamminato a piedi lungo la carreggiata. Un camionista non avrebbe fatto in tempo ad accorgersi della presenza, investendolo.

Investito e ucciso sulla A4: poco dopo le 3.30 tra i caselli di Seriate e Telgate

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 3.30 tra i caselli di Seriate e Telgate. Sul posto automedica e ambulanza che nulla hanno potuto fare per l’uomo. L’incidente è successo sulla carreggiata in direzione di Venezia.