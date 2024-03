Incidente sulla Milano-Meda: investito dopo tamponamento, è grave

Grave dopo essere stato investito sulla Milano-Meda. Un automobilista di 25 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo giovedì mattina: una manciata di minuti dopo le 8.30 nel tratto tra Meda e Barlassina della SS35, in direzione nord, l’uomo era sceso dall’auto a seguito di un tamponamento ed è stato investito da un terzo veicolo in arrivo.

Incidente sulla Milano-Meda: soccorse anche due donne

Sul posto sono state inviate due ambulanze e l’automedica. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stato soccorso per diversi traumi (cranico, al bacino e a una gamba). Al San Gerardo anche due donne, di 21 e 23 anni, al volante delle altre auto: una in codice giallo per trauma a una gamba, l’altra in codice verde per accertamenti.