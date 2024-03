Agrate, un automobilista 79enne si ribalta e finisce contro la recinzione di un condominio

Un automobilista 79enne, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi e finendo contro la recinzione di un condominio, ad Agrate Brianza. Fortunatamente, secondo quanto riporta l’Agenzia emergenza urgenza, non avrebbe rimediato gravi conseguenze: è stato portato all’ospedale in codice verde.

Agrate, incidente stradale in via Lecco, sul posto i vigili del fuoco

L’incidente è avvenuto venerdì 1 marzo attorno alle 10.15, in via Lecco: sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con un’autopompa dalla sede centrale di Monza.