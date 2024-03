Frontale a Meda in via Vignazzola: tre persone soccorse

Frontale a Meda, in via Vignazzola, nella serata di venerdì 1 marzo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e soccorrere le persone (tre in totale, un 22enne e due uomini di 32 e 38 anni) coinvolte nell’incidente stradale la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri.

Frontale a Meda in via Vignazzola: sul posto i vigili del fuoco con due mezzi

Meda incidente via Vignazzola – foto Vigili del fuoco Meda incidente via Vignazzola – foto Vigili del fuoco

L’allarme è scattato intorno alle ore 20 sul rettilineo medese di via Vignazzola: le due auto, per motivi in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute le squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con un’autopompa proveniente da Seregno e il carro fiamma da Lissone. Per soccorrere i feriti sono stati allertati volontari della Croce Rossa di Lentate sul Seveso e della Croce Rossa di Desio.

Frontale a Meda in via Vignazzola: due ambulanze in codice verde a Desio

Nonostante i pesanti danni alle vetture, fortunatamente le conseguenze per i coinvolti non risulterebbero gravi: una persona non avrebbe riportato ferite, mentre le altre due hanno avuto bisogno di cure mediche sul posto e poi sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Desio.