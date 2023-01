Giorno della Memoria: il mese di eventi a Monza tra mostre, reading e teatro

La cerimonia ufficiale a Monza si svolgerà venerdì 27 gennaio: alle 10.30 al Bosco della memoria di via Messa saranno presenti alla commemorazione il sindaco Paolo Pilotto, le autorità cittadine e i rappresentanti di Anpi e di Aned.

Giorno della Memoria: il mese di eventi a Monza, apertura il 18 gennaio

Ma il programma di iniziative (tutte a ingresso libero) predisposto dall’amministrazione comunale di Monza con la collaborazione di tante realtà del territorio per il Giorno della Memoria prende il via mercoledì 18 gennaio (ore 21), con la presentazione, in biblioteca civica, del libro “La bestia di Bolzano” di Stefano Catone. I locali della civica di via Reginaldo Giuliani accoglieranno fino al 4 febbraio la mostra “La difesa della razza”, realizzata con la collaborazione del professor Marco Riboldi: l’esposizione sarà raccontata nel corso di una visita guidata in programma alle 18.30 del 27 febbraio.

Giorno della Memoria: il mese di eventi a Monza, al Binario 7

Si inaugura invece alle 11 di sabato 21 gennaio nella vasca espositiva del Binario 7 la mostra a cura di Anpi Monza e di Aned Monza – Sesto San Giovanni: “Non era giusto non fare niente” resterà allestita fino al 29 gennaio. Mercoledì 25 sempre il Binario 7 ospiterà la conferenza “Nonostante il lungo tempo trascorso… Le stragi nazifasciste nella guerra di liberazione e i processi penali militari”: organizzata dall’associazione culturale Zefiro, coinvolgerà Paolo Pezzino, storico dell’Università di Pisa, e il procuratore militare Marco De Paolis.

Giorno della Memoria: il mese di eventi a Monza, due eventi il 28 gennaio

Sabato 28 gennaio gli appuntamenti sono due: alle 10.30 il reading dei testi di Etty Hillesum, “Trovo bella la vita, e mi sento libera”, mentre alle 21 alla parrocchia della Sacra Famiglia di Cederna si svolgerà la rappresentazione “Zkor! Ricorda!”, a cura della compagnia teatrale Impara l’arte.

Il sabato successivo, 4 febbraio, l’associazione culturale Libertamente porterà in scena alle 21 in sala Maddalena “L’istruttoria” di Peter Weiss.

Giorno della Memoria: il mese di eventi a Monza, il 15 febbraio al teatro Manzoni

Ultimo appuntamento quello del 15 febbraio: alle 10.30 al teatro Manzoni sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “La verità è un intreccio di voci”, a cura del Comitato per le pietre d’inciampo Mb, la Provincia Mb e il liceo Zucchi.