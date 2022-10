Furti a Barlassina: “Papà a riposare e i ladri in casa, vorrei indietro un ciondolo di mamma”

Settimana difficile per i furti a Barlassina: nel mirino le case ed i negozi. Una famiglia è stata derubata degli oggetti di valore in un’abitazione di via Piave. «Siamo tornati dal lavoro verso le 19.20 e un’oretta dopo siamo usciti per andare a cena – dice il proprietario – salutando mio padre che si accingeva ad andare a riposare. Quando siamo tornati dopo il ristorante abbiamo trovato tutto il caos nelle stanze. Siamo andati a svegliare mio padre, ma proprio non riusciva ad aprire gli occhi ed uguale il nostro cane. Crediamo che siano stati narcotizzati. Non è che avessimo chissà quali valori nascosti in casa, l’unica cosa che vorrei riavere indietro è un ciondolino di mia madre, un ricordo di lei che non c’è più. Anche se il rischio c’è, dopo aver subito due furti in negozio ed uno in casa, non credo ci abitueremo mai all’intrusione dei ladri nelle nostre vite».

Furti a Barlassina, via bottiglie di vino, spumante e champagne dalla enoteca

Intanto con i residenti della zona si pensa di adottare una telecamera. «Sappiamo di questo progetto del comune, li abbiamo contattati per capire come funziona. Vedremo di raccogliere i fondi necessari e provvederemo, sperando possa essere quanto meno un deterrente». Altre segnalazioni arrivano da una popolare enoteca sulla Comasina. Al Cadrega e Bicier i ladri hanno fatto sparire tante bottiglie di vino, di spumante e di champagne. Tutte di qualità, di alto valore. Una perdita economica importante per il negozio. In questo caso si sono introdotti nel locale dalla presa di areazione e poi sono usciti con il pesante carico dalla porta principale. Senza che nessuno si accorgesse di nulla. Anche in questo caso, oltre al bottino, sono ingenti i danni.