Botti di capodanno: anche dal sindaco di Sovico giunge l’invito alla moderazione. L’amministrazione comunale invita i sovicesi «al buon senso» e «a fare un uso moderato dei fuochi di artificio durante la notte di Capodanno».

Fuochi d’artificio: Sovico invita a un capodanno di buon senso, le parole del sindaco

In occasione dei festeggiamenti un uso responsabile dei fuochi d’artificio è l’invito che il sindaco Barbara Magni rivolge a tutti per preservare l’incolumità di persone e animali, scongiurare incendi e danni alle cose, evitando botti pericolosi e rumorosi e preferendo giochi di luce e similari, il tutto lontano da luoghi di aggregazione o comunque affollati, avendo cura di tenere a debita distanza bambini e persone più deboli.

«Ben consapevole del fatto che si tratti di una consuetudine che fa parte delle nostre tradizioni mi preme ricordare che il loro utilizzo improprio è una potenziale causa di pericolo per la salute pubblica e la sicurezza oltre che fonte di disturbo per la quiete delle persone e degli animali – dichiara il sindaco nella nota diffusa anche sui tabelloni luminosi comunali – si richiede, dunque, di rinunciarvi o di usarli in modo consapevole, per evitare rischi e festeggiare il nuovo anno in serenità e ricordo che sono ammessi solo fuochi d’artificio in vendita in negozi autorizzati e solo se fatti esplodere in sicurezza».

Fuochi d’artificio: Sovico invita a un capodanno di buon senso, gli altri comuni

Invito al buon senso, come anche a Lesmo, là dove l’uso non sia già normato nel regolamento di polizia urbana: è questo il caso di Monza e Brugherio (che li vietano), Giussano (dove l’uso è ammesso a condizione siano totalmente conformi alla normativa di settore e non mettano a rischio la sicurezza)