Monza: divieto di botti e fuochi pirotecnici in città, anche a capodanno

L’uso di materiale pirotecnico in città è già vietato dal 2019 dal regolamento di polizia urbana. Da allora però per i sindaci di Monza è stato necessario ribadirlo con interventi ad hoc in occasione di ogni 31 dicembre.

La situazione è simile in tutta la provincia. Con risultati in generale così così, vien da dire, se in tutta la Brianza la “moda” dell’esplosione di petardi e fuochi d’artificio si è addirittura allargata: non più all’ultimo dell’anno o per eventi speciali, ma in continuazione e a tutte le ore. Perché? Non si sa, a Vimercate a fine ottobre la polizia locale aveva identificato dei ragazzi che avrebbero sparato petardi per festeggiare un compleanno.

Monza: divieto di botti e fuochi pirotecnici in città, il regolamento di polizia urbana

Comunque, a ridosso dell’ultimo dell’anno il Comune di Monza ricorda le regole (che basterebbe l’educazione civica, o l’educazione e basta).

In particolare, spiega in una nota, l’articolo 27 del regolamento di pulizia urbana stabilisce il divieto di “far scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita” nelle aree monumentali e del centro storico, in prossimità di parchi e giardini, di ospedali ed istituti di cura e di tutte le zone ove vigono i principi di fruibilità degli spazi pubblici e del decoro urbano.

Monza: divieto di botti e fuochi pirotecnici in città, il potenziamento degli agenti in servizio

Previsto anche il potenziamento degli agenti in servizio nelle pattuglie esterne, per un maggiore presidio del territorio.

Monza: «Un elemento di pericolo, festeggiare con buon senso»

«I petardi e ogni oggetto che produce scoppi o esplosioni – affermano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – rappresentano un elemento di pericolo da evitare, perché possono causare gravi danni alle persone e anche agli animali domestici. Per questi motivi invitiamo i cittadini a festeggiare con buon senso e ad astenersi anche quest’anno dall’utilizzo dei ‘botti’ durante la notte di San Silvestro».