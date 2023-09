Frontale in galleria con due morti: seregnese a processo

Si era schiantato contro l’auto guidata in contromano da Aida Sene, 57enne residente a Garlate, che aveva perso la vita con la figlia 27enne nella galleria tra Dervio e Corenno Plinio. L’incidente del 19 ottobre 2022 è sbarcato in un’aula del tribunale di Lecco nei giorni scorsi. Accusato di duplice omicidio stradale, un operaio 48enne di Seregno, difeso dall’avvocato Marcello Perillo.

Frontale in galleria con due morti: l’uomo viaggiava a 120 km/h

Il brianzolo non era riuscito ad evitare l’impatto, visto che le donne andavano contromano a 90 chilometri all’ora, ed era rimasto lui stesso ferito, con una prognosi di 30 giorni e successiva riabilitazione. L’indagine, grazie alla consulenza di Benedetta Arosio, ha stabilito che l’uomo viaggiava ad oltre 120 chilometri orari. Nell’udienza preliminare l’imputato ha chiesto l’abbreviato.

Frontale in galleria con due morti: in aula a gennaio 2024

L’avvocato Perillo ha spiegato: «È un processo che non doveva essere fatto: le due donne andavano in contromano e nessuno ha accertato il motivo. Lo schianto era inevitabile». Due legali di parte civile per uno dei figli di Aida Sene non hanno accettato la richiesta dell’abbreviato e probabilmente procederanno per via civile per il risarcimento. Si torna in aula il 17 gennaio 2024.