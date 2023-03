Fratelli d’Italia: nomine a rischio in Brianza?

Un messaggio turba il sonno del gruppo dirigente brianzolo di Fratelli d’Italia. A scriverlo, in una chat dei vertici regionali del partito, la coordinatrice lombarda, Daniela Santanché.

“Ciao a tutti – scrive il ministro del Turismo – ricordo che i commissari che hanno sostituito temporaneamente i portavoce provinciali non possono fare nomine. Se qualcuno ha proceduto in tal senso non possono essere ritenute valide“.

Fratelli d’Italia: gli incaricati per Monza e Brianza

Commissario provinciale, per Monza e la Brianza, è l’onorevole parmense Fabio Pietrella. Che, solo pochi giorni fa, aveva incaricato i neo-eletti consiglieri regionali Federico Romani e Alessia Villa, oltre ai loro due uomini di riferimento, rispettivamente Giuseppe Mazzacuva e Matteo Figini, di gestire il partito e le trattative con gli alleati in vista del voto amministrativo.

Nomine che, a questo punto, potrebbero essere messe in discussione, così come il ruolo del “quadrumvirato” sui tavoli provinciali che servono a decidere candidature e alleanze verso le elezioni comunali di maggio.