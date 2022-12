Finanziamento Pnrr e via ai lavori in tre mesi: efficienza BrianzAcque

Qui si è passati in tre mesi dalle concessione delle risorse all’avvio dei lavori. Una tempistica positivamente insolita in una nazione che, soprattutto nel settore pubblico, sotto questo punto di vista può vantare tristi primati. In questo caso, invece, i tempi di reazione sono stati ben diversi. Il cambio di marcia è merito di BrianzAcque, gestore pubblico del servizio idrico integrato per l’ambito Monza e Brianza: a fine agosto, infatti, era stato deciso il finanziamento Pnrr da quasi 50 milioni di euro.

BrianzAcque: progetto di riduzione e digitalizzazione delle perdite idriche

A BrianzAcque , in pratica, sono stati sufficienti tre mesi per far decollare il progetto di riduzione e digitalizzazione delle perdite idriche con il contributo a fondo perduto stanziato dal Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibile. I primi lavori inizieranno in questi giorni a Seveso. Le attività interesseranno 21 Comuni della Provincia di Monza e Brianza per 1.300 chilometri di rete (più di un terzo del totale), a servizio di 300.566 abitanti per 72.044 utenze. Questa è la prima di una lunga serie di cantierizzazioni che porterà alla sostituzione e al rinnovo di interi tratti di acquedotti.

BrianzAcque, Boerci: “eccezionale opportunità di accelerare il processo di modernizzazione”

«Con l’aggiudicazione dei fondi europei – commenta Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque -, abbiamo ottenuto l’eccezionale opportunità di accelerare il processo di modernizzazione in un’ ottica digitale di un’ampia parte degli acquedotti gestiti. E la nostra azienda si è fatta trovare pronta e reattiva, mettendo subito in campo risorse, energie e know how, per dar corso a un grande investimento in parte già avviato nel 2019 con i piani idrici e i contatori intelligenti e che, nelle risorse del Pnrr, ha trovato un booster straordinario».

BrianzAcque: progetto classificato al nono posto su scala nazionale

«Il progetto “Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei sistemi di acquedotto interconnessi Brianza Centro- Ovest e BRV ed uniti dell’ATO di Monza e Brianza” – precisa BrianzAcque – si è classificato al nono posto su scala nazionale nella prima finestra temporale in cui il Mims ha sovvenzionato 21 interventi per complessivi 607 milioni di euro».