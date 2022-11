Lesmo-Triuggio: terminato il cantiere di Brianzacque riapre la Sp135 ai veicoli

Sono terminati nel rispetto dei tempi previsti, i lavori di BrianzAcque per la costruzione della nuova condotta dell’acquedotto che collega le reti idriche di Lesmo e di Triuggio e che hanno interessato la strada provinciale SP 135 Arcore- Seregno. Nel pomeriggio di venerdì 11 novembre, l’arteria viabilistica, nel tratto dei ponti sul Lambro e sul Pegorino, è stata riaperta al traffico e la circolazione è tornata alla normalità in entrambi i sensi di marcia.

Lesmo-Triuggio: terminato il cantiere e il tipo d’intervento

Avviato agli inizi di febbraio, l’intervento si è reso indispensabile per consentire il successivo rifacimento dell’impianto di potabilizzazione esistente a Lesmo in via XXIV Maggio. La nuova condotta ha inoltre il vantaggio di implementare la sicurezza gestionale delle reti dei due comuni confinanti, potenziandone la resilienza. BrianzAcque, che con i comuni coinvolti ha preliminarmente messo a punto percorsi alternativi, si scusa per i disagi arrecati agli automobilisti nel corso delle lavorazioni e, al tempo stesso, ribadisce l’importanza e la necessità dell’intervento, fondamentale per lo sviluppo dell’ infrastrutturazione idrica e per assicurare la disponibilità e l’ approvvigionamento d’acqua al comune di Lesmo.

Lesmo-Triuggio: terminato il cantiere e i lavori a Gerno

La settimana prossima, proprio a Gerno di Lesmo, in via Volta e via Galvani, esattamente nelle strade da dove i cantieri avevano preso avvio lo scorso febbraio, scatterà il ripristino della pavimentazione stradale in porfido con una durata stimata in tre settimane. Nel frattempo, il settore progettazione e pianificazione territoriale di BrianzAcque eseguirà anche i collaudi, il collegamento in rete, e la messa in esercizio della condotta acquedottistica di nuova realizzazione.