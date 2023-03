Fiamme e fumo da una casa disabitata a Seregno, sul posto i vigili del fuoco

Incendio in una abitazione apparentemente disabitata nella serata di domenica 5 marzo a Seregno, in via Trento. Il rogo è scoppiato al primo piano dell’edificio per cause in via di accertamento. A dare l’allarme a un automobilista di passaggio, che ha chiamato il 115, sarebbe stato un individuo che in quel momento si sarebbe trovato nell’edificio. Le fiamme, visibili dalla strada e poi una fitta coltre di fumo fuoriuscito da una finestra dell’immobile hanno messo in allarme i residenti.

Incendio a Seregno, nessuno sarebbe rimasto ferito

Sul posto oltre a un’ambulanza di Seregno Soccorso in via precauzionale, nessuno è rimasto ferito, si sono portati anche i carabinieri oltre naturalmente ai vigili del fuoco con due autopompe e un carro soccorso da Seregno oltre che una autoscala da Desio. I locali durante l’intervento, terminato attorno alle 23.40, sono stati ventilati dalle motoventole del carro soccorso.