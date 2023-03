Ceriano, a fuoco la canna fumaria di una villetta

Sono dovuti intervenire tre mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che nella serata di sabato hanno avvolto la canna fumaria in una villetta. A dare l’allarme gli stessi proprietari dell’abitazione di via San Francesco d’Assisi, che verso le 21,30 di sabato 4 marzo, hanno chiamato i soccorsi.

A fuoco la canna fumaria: tre i mezzi intervenuti per spegnere l’incendio

Il tetto della villetta, in pochi minuti, era stato avvolto da un denso fumo e dalla canna fumaria si erano diffuse delle fiamme. Per spegnere il rogo sul posto sono intervenute l’autopompa del distaccamento di Lazzate e del distaccamento di Saronno e l’autoscala del distaccamento di Desio.