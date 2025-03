Un tocco artistico monzese alla Stramilano 2025, la manifestazione podistica meneghina in programma domenica 23 marzo. I ragazzi autistici dell’associazione Facciavista porteranno a Milano il loro progetto creativo denominato “Impronta del Runner”. Grazie al sostegno di Banca Akros, che ha commissionato le opere, ogni cliente della banca che parteciperà all’evento (giunto alla 52° edizione) riceverà in omaggio un quadro unico, frutto di un lavoro artistico che unisce creatività, sport e inclusione.

Facciavista alla Stramilano con “l’impronta del Runner”, la suola da corsa come matrice

L’iniziativa nasce dall’idea di “catturare” l’anima del runner attraverso un linguaggio artistico innovativo. Per realizzare le loro opere i ragazzi hanno utilizzato le suole delle scarpe da corsa come matrice per impronte uniche e le hanno trasformate in quadri originali con tecniche di grafica e pittura.

Un gesto simbolico che traduce la fatica, la passione e l’energia della corsa in arte visiva, dando vita a un’espressione creativa autentica e coinvolgente.

Facciavista alla Stramilano con “l’impronta del Runner”, con il supporto di Banca Akros

Facciavista, associazione impegnata nella valorizzazione delle abilità artistiche delle persone autistiche, si distingue per i suoi progetti innovativi, che dimostrano come l’arte possa essere uno strumento potente di espressione e inclusione.

La collaborazione con Banca Akros e la Stramilano rappresenta un’ulteriore occasione per dare visibilità al talento e alla creatività dei giovani artisti, portando l’arte fuori dai confini tradizionali e facendola dialogare con il mondo dello sport e della cittadinanza attiva. Un plauso dal direttore generale dell’istituto di credito Giuseppe Puccio che ha lodato l’inestimabile opera di Facciavista «in termini di inclusione, socialità e sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie».