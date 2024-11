Monza: una serata sull’acqua con Lions per Facciavista, un bene prezioso tra fragilità e cambiamenti climatici

Una serata dedicata alla “Preziosa acqua”. Ad organizzarla il Lions Club Monza Duomo in intermeeting con il Lions Club Regina Teodolinda con l’intervento del geologo bergamasco Diego Marsetti, collaboratore del Ministero dell’ambiente, membro della commissione per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. A fare da colonna sonora il Quintetto d’archi del Liceo Musicale Zucchi accompagnato dal loro docente Giovan Battista Pianezzola. La serata ha avuto una finalità benefica a favore dell’associazione FacciaVista. Il presidente Matteo Perego ha donato un quadro realizzato dai ragazzi dal titolo “Danza degli oceani”.

Monza: una serata sull’acqua con Lions per Facciavista, gli errori di programmazione urbanistica

L’acqua è stata al centro del dibattito, quell’oro blu non distribuito equamente lungo il pianeta, tant’è vero che un miliardo di persone ancora non accedono all’ acqua potabile. La ricerca dell’acqua provoca guerre e migrazioni ma spesso l’acqua balza alle cronache per gli ingenti danni ambientali che si traducono anche in perdite di vite umane.

«Fenomeni atmosferici disastrosi si sono verificati anche in passato – ha sottolineato Marsetti – ma oggi sono cambiati gli effetti e la frequenza e sono aumentati i rischi idrogeomorfologici perché si è costruito in luoghi dove non si doveva costruire, sono stati deviati i corsi dei fiumi e spesso sono stati pavimentati i loro alvei».

Secondo Marsetti «alla fragilità naturale e storica delle nostre città si sono aggiunti negli ultimi dieci, venti anni errori di programmazione urbanistica che hanno consentito la cementificazione di aree che andavano lasciate libere e la “tombatura” di torrenti e canali di deflusso delle acque. A ciò si sono sommate le costruzioni abusive con provvedimenti di condono che hanno reso lecito ciò che non lo era. Per questo occorre invertire la rotta».

Monza: una serata sull’acqua con Lions per Facciavista, la siccità

Da non sottovalutare la siccità perché «un terreno particolarmente secco non riesce ad assorbire le precipitazioni in modo efficace» e nemmeno il fatto che «i fiumi non vengano più puliti e il materiale contenuto rischia di fare da diga ed essere un ulteriore motivo di esondazione». Ad ascoltare il relatore vi erano anche alcune autorità lionistiche quali i presidenti di zona A e B Olimpia Morollo e Renato Orsenigo e la presidente di circoscrizione Paola Giambelli.

Monza: una serata sull’acqua con Lions per Facciavista, i cambiamenti climatici

Particolare interesse ha suscitato il passaggio che Marsetti ha dedicato ai cambiamenti climatici sottolineando che in Antartide dal 1995 si registra un incremento del 65% di scioglimento dei ghiacci causata dalla risalita del magma verso la superficie che provoca anche il riscaldamento degli oceani e l’aumento di emissioni di CO2 nell’atmosfera. Anche le eruzioni vulcaniche favoriscono l’innalzamento dei livelli di CO2 così come le armi belliche.