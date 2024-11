Monza: piantati dieci alberi, uno per quartiere, saranno 1300 in un anno

Dieci alberi piantati nei dieci quartieri della città. Monza ha celebrato la “giornata nazionale degli alberi”. Nel quartiere Sant’Albino l’assessore all’arredo urbano Irene Zappalà in compagnia dei giovanissimi alunni delle due classi seconde della primaria Manzoni hanno assistito alla messa a dimora di un albero, specie “zelkova serrata”, nell’area verde di via Guardini.

Monza: piantati dieci alberi, uno per quartiere, alla presenza dei bambini

I bambini, molto emozionati, hanno assistito alla posa in attesa di poter tornare a scuola per essere protagonisti del laboratorio creativo “rami 2.0” con gli esperti della cooperativa Demetra. Una mattinata dedicata al riuso e all’economia circolare, usando scarti di alberi (crollati lo scorso anno a seguito delle intemperie) foglie e altro materiale naturale hanno realizzato decorazioni in legno che potranno usare come decorazioni di Natale.

Con le autorità presenti anche Abramo Rocco, presidente dell’associazione Bella Jajo onlus che ha donato all’amministrazione 40 alberi da piantare in tutta la città.

«In sinergia con l’amministrazione lavoriamo per migliorare il verde in città – commenta Rocco – un progetto in linea con la nostra mission ambientalista. Continuiamo, così, a portare avanti il nome di Jacopo, nostro figlio, che è sempre stato molto appassionato all’ambiente».

MONZA giornata degli alberi Sant’Albino – foto Radaelli MONZA giornata degli alberi Sant’Albino – foto Radaelli

Monza: piantati dieci alberi, uno per quartiere, il commento dell’assessore Zappalà

Una mattinata emozionante per tanti bambini, perché nel corso della giornata anche i coetanei della primaria Puecher hanno assistito alla piantumazione di un albero nel giardino della scuola.

Simbolicamente nella giornata di giovedì sono stati messi a dimora dieci alberi, uno in ogni circoscrizione, accompagnati da cartelli informativi e descrittivi per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela del verde urbano.

Nel quartiere Cederna/Cantalupo, in via Poliziano angolo via Luca della Robbia, piantato un albero di lagerstroemia; a Regina Pacis/San Donato, in piazza Bonatti, un acero; a San Fruttuoso, in via Sorteni, un platano; nel quartiere Centro/San Gerardo, ai Boschetti Reali, un ippocastano a fiori rossi; a San Carlo/San Giuseppe, in via Marsala, un tiglio; nel quartiere Libertà, in via Gadda, un pero ornamentale; a Triante, al parco di via Biancamano, un albero di paulonia; a San Rocco, in via Fiume, un moce; a Cazzaniga/San Biagio, al parco di via Lissoni/Sant’Andrea, una sophora.

«Giovedì ha preso il via una campagna che proseguirà per tutto il prossimo anno – continua l’assessore Zappalà – per la messa a dimora di 1352 alberi in città. Essere con i bambini, vedere l’emozione nei loro occhi, quasi tutti hanno assistito ad un momento unico per la prima volta, ci riempie d’orgoglio. Vorremmo insegnare loro l’amore per l’ambiente, l’importanza del prendersi cura di un albero per creare una città sostenibile».

MONZA giornata degli alberi Sant’Albino – foto Radaelli

Monza: piantati dieci alberi, uno per quartiere, il piano per il 2025

Degli oltre 1300 alberi, 578 saranno messi a dimora nell’ambito del progetto di riqualificazione del parco urbano di via Solone/Boezio e di interventi di riforestazione urbana nell’ambito del progetto sistemi urbani sostenibili (SUS); 446 tramite il progetto interventi di sostenibilità ambientale 2024 finanziato in parte con contributi della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e del bando Cariplo; 239 attraverso l’appalto del servizio globale di gestione e manutenzione del verde pubblico; 49 tramite il programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano istituito dal Ministero della Transizione Ecologica e ulteriori 40 da donazione dell’associazione Bella Jajo onlus.