Tra gennaio e marzo 2025 il Comune di Monza pianterà 446 alberi lungo nove strade della città: in alcune vie sostituiranno esemplari malati o abbattuti dalle intemperie, in altre creeranno nuove zone di ombra. L’intervento si inserirà nel progetto di sostenibilità ambientale finanziato con 200mila euro da piazza Trento e Trieste e con 100mila euro dalla Camera di commercio Milano Monza Lodi.

Gli agronomi del Comune hanno scelto varietà che per la loro rusticità sono in grado di resistere meglio di altre alla siccità prolungata, al caldo e ai funghi che potrebbero attaccarle oltre che di rinfrescare determinate aree con l’ombra delle fronde e di rendere più gradevole la città con i fiori, fondamentali per attrarre gli insetti impollinatori e tutelare la biodiversità.

Monza: con il 2025 previsti 446 nuovi alberi lungo nove strade, quali e dove

Il filare di viale Stucchi sarà rinfoltito con 90 querce, uno nuovo sarà creato con 150 esemplari di gledizia lungo la ciclabile di via Adda, in via Salvadori saranno messi a dimora 66 tra aceri, querce, tigli e magnolie, 56 tigli saranno piantati in via Baradello e altri 27 tra viale Fermi, via Buonarroti e via San Donato mentre le ultime 57 piante saranno distribuite nelle vie Monte Bianco, Valcava, San Gottardo, Sempione, Po e Murri.

Il grado di attecchimento, secondo gli agronomi del municipio, raggiungerà il 97% e tutti gli esemplari che moriranno saranno sostituiti: la sopravvivenza dovrebbe essere favorita da particolari tecniche come l’uso di sacchi per l’adacquamento a rilascio lento e l’applicazione di sacchi di cellulosa biodegradabile vicino alle radici per trattenere l’acqua.

Monza: con il 2025 previsti 446 nuovi alberi lungo nove strade, si aggiungono al global service del verde

Le 446 piante del piano straordinario si aggiungeranno a quelle messe a dimora ogni anno con il global service del verde: sono state 560 nel 2024 e saranno oltre 200 nel 2025. Quest’anno, considerati quelli donati da associazioni e imprese, i nuovi esemplari hanno superato quota 1.500.

Monza: con il 2025 previsti 446 nuovi alberi lungo nove strade, le dichiarazioni

«Il progetto – ha affermato venerdì 15 novembre il sindaco Paolo Pilotto – è stato redatto tenendo in considerazione sia le segnalazioni dei cittadini, sia la lettura scientifica dei nostri esperti».

«L’operazione – ha spiegato l’assessora all’Arredo urbano Irene Zappalà – consentirà di migliorare la qualità dell’aria, di creare nuove zone di ombra e di aumentare la capacità del terreno di trattenere l’acqua piovana contribuendo a mantenere in buono stato il suolo delle aree verdi».

«Dopo il maltempo del luglio 2023 abbiamo stanziato 100.000 euro per ciascuno dei capoluoghi in cui siamo presenti per partecipare alla ripiantumazione – ha dichiarato Enrico Brambilla della giunta di Camera di commercio – il nostro non è, però, un intervento episodico, ma rientra tra le azioni che il mondo delle imprese sta affinando per contribuire alla transizione ambientale tra cui la promozione della cultura della sostenibilità e della mobilità sostenibile a cui si aggiunge il piano per la riduzione dell’impronta carbonica delle nostre sedi».