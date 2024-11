Protezione civile: oltre 200 volontari per l’esercitazione ProLab lungo il Seveso, a Sovico e Cogliate

Oltre 200 volontari di protezione civile impegnati sabato nell’esercitazione ProLab 2024, guidata dalla Provincia di Monza e della Brianza per testare la preparazione dei gruppi del territorio e la loro capacità di lavorare in sinergia nell’emergenza. Gli scenari di rischio sono stati ambientati in alcuni punti strategici nei comuni di Varedo, Seveso, Barlassina, Sovico e Cogliate.

Protezione civile: oltre 200 volontari per l’esercitazione ProLab: il progetto esercitativo della Provincia MB

Dopo il pomeriggio di coordinamento e di preparazione dei vari scenari, venerdì, sono state diverse le attività sul campo, con interventi di messa in sicurezza della popolazione e operazioni sugli argini del fiume Seveso. A Varedo prevista un’attività “di pulizia ed esbosco degli argini fluviali del fiume“, a Seveso un’attività di medio pompaggio del fiume e a Barlassina la messa in campo di una catena di motopompe. Presenti anche i sindaci di Varedo, Filippo Vergani, e di Barlassina, Paolo Vintani, quest’ultimo impegnato anche sul campo come volontario. Nel pomeriggio, a Sovico i volontari hanno affrontato un incendio boschivo insieme al vicesindaco Marco Ciceri, mentre a Cogliate è stata simulata una ricerca dispersi.

Tutto si è svolto nell’ambito di un progetto esercitativo predisposto dalla Provincia MB protagonista con ruolo attivo attraverso l’attivazione del Centro Operativo e Logistico di Desio, con presenza di Funzionari della Provincia MB, del Comitato di Coordinamento dei Volontari MB (CCV MB) e delle varie organizzazioni del volontariato.

Protezione civile: oltre 200 volontari per l’esercitazione ProLab: «Occasione che contribuisce a rafforzare la rete d’intervento»

Per Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, e la consigliera delegata alla Protezione Civile, Marina Romanò, ricordano che «quella di sabato è stata un’occasione preziosa, che aiuta a verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di coordinamento delle risorse in situazioni di emergenza, contribuisce a rafforzare la rete di intervento della Protezione Civile e migliora la nostra capacità di affrontare calamità naturali in maniera integrata e su vasta area. I cambiamenti climatici ci insegnano che non possiamo farci trovare impreparati di fronte a possibili situazioni di rischio. È doveroso ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile per il loro costante impegno, e ci auguriamo che sempre più giovani vogliano mettersi in gioco per la salvaguardia del nostro territorio».

Nella mattinata di domenica, la consigliera Romanò e i funzionari della Provincia hanno consegnato alle organizzazioni che hanno partecipato un attestato di riconoscimento, con i complimenti e i ringraziamenti della Provincia MB per la riuscita dell’esercitazione.