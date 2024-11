Giussano: sei volontari della Croce bianca premiati in Regione

Ci sono anche sei volontari della Croce bianca di Giussano tra i premiati della Lombardia in occasione della “Giornata regionale della sicurezza stradale e di fraternità della strada“. La giornata è stata ideata con l’obiettivo di “ricordare le vittime della strada e onorare coloro che quotidianamente operano per garantire la sicurezza delle persone sulla strada” scrive la Regione stessa. Sono stati in totale 170 i riconoscimenti assegnati agli operatori, tra attestati e benemerenze, nella mattina di domenica 10 novembre, presente l’assessore regionale Romano La Russa, titolare delle deleghe a Sicurezza e protezione civile, in piazza Lombardia, al nuovo Pirellone.

Volontari della Croce bianca di Giussano premiati in Regione Lombardia

I riconoscimenti sono stati assegnati a enti e associazioni “che si sono distinti per una significativa sensibilizzazione e comunicazione nell’ambito della sicurezza stradale, attestati di benemerenza, menzioni speciali agli operatori delle Forze dell’ordine e attestati di benemerenza a riconoscimento dell’attività pluriennale svolta dai volontari delle associazioni di soccorso“.

Giussano: la cerimonia a palazzo Lombardia e chi c’era

Tra i premiati, appunto, anche sei volontari della Croce bianca di Giussano per i 25 anni di servizio nell’associazione. A palazzo Lombardia numerose associazioni ed enti che quotidianamente prestano soccorso, oltre alle ambulanze delle varie associazioni: con loro presente anche Areu (l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza), i vigili del fuoco, la polizia stradale, comandi di polizia locale, carabinieri e guardia di finanza. I premi sono sono stati assegnati per particolari meriti individuali o per l’anzianità di servizio, di 25 o 40 anni.